Cina: politiche mirate per mercato immobiliare (3)

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Secondo la China Index Academy, quest'anno almeno 70 città cinesi hanno presentato circa 100 politiche di adeguamento del fondo di previdenza per l'edilizia abitativa, concentrandosi sull'aumento della quota e sulla riduzione della percentuale di acconto dei prestiti del fondo di previdenza.

Chen Wenjing, direttore della ricerca dell'accademia, ritiene che un numero maggiore di cittadine ottimizzerà le politiche pertinenti al fine di rafforzare la funzione di garanzia del fondo di previdenza per gli alloggi.

Le autorità finanziarie del Paese hanno inviato di recente chiari segnali con l'obiettivo di sostenere la crescita del credito immobiliare.

Una circolare del 15 maggio pubblicata congiuntamente dalla People's Bank of China e dalla China's Banking and Insurance Regulatory Commission ha permesso agli istituti bancari commerciali di ridurre di 20 punti base il limite minimo dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto di una prima casa, in base ai parametri di riferimento del loan prime rate (Lpr).

