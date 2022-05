Cina: politiche mirate per mercato immobiliare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAG - Nella riunione esecutiva del Consiglio di Stato di lunedì, la nazione ha sottolineato ancora una volta che saranno adottate politiche specifiche per le città, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze abitative basilari delle persone e il loro desiderio di ottimizzare le condizioni di alloggio.

Al 25 maggio, 20 città cinesi avevano allentato le restrizioni relative alla vendita di case, come mostrano i dati della China Index Academy.

"L'allentamento delle restrizioni alla vendita può aumentare l'offerta di alloggi nel breve termine, ottimizzare la liquidità del mercato degli alloggi già abitati in precedenza e liberare ulteriormente la domanda di migliori condizioni abitative", ha dichiarato Guan Rongxue, analista di Zhuge House Hunter, una piattaforma immobiliare online.

Alcune città hanno iniziato a consentire alle famiglie con più di un figlio di acquistare un'altra abitazione sulla base delle attuali restrizioni o di essere esentate da queste, quali componenti degli sforzi volti ad alleviare la carenza di alloggi per questa categoria e iniettare vitalità nel mercato immobiliare.

Per le cittadine, soprattutto quelle di terza e quarta fascia, che non hanno restrizioni relative all'acquisto di case, l'adeguamento delle politiche del fondo di previdenza per gli alloggi è un modo efficace per sostenere la domanda. (SEGUE)