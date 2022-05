Cina: Henan, scoperto antico forno di decarburazione (2)

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 28 MAG - Tra i diversi altri oggetti rinvenuti relativi alla ghisa, vi sono più di 20 reperti correlati all'industria artigianale del materiale e un gran numero di modelli in ceramica e di oggetti in ferro.

"Questa scoperta dimostra che la Cina padroneggiava la tecnologia della ghisa all'inizio del periodo degli Stati Combattenti e fa progredire la storia di questo materiale in Cina di almeno 200 anni", ha dichiarato Fan Wenquan, ricercatore dell'istituto.

Secondo Fan, generalmente si ritiene che la tecnologia moderna del ferro duttile sia stata sviluppata da scienziati britannici nel 1947. La scoperta del sito di Houduanwan dimostra che la tecnologia cinese di fusione del ferro era entrata in un'età d'oro nel corso del periodo degli Stati Combattenti, dal momento che gli artigiani ne padroneggiavano il procedimento.

