Cina: elicottero AC352 completa fase test di volo

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAG - L'elicottero medio multiruolo AC352 ha completato la fase di test di volo di funzionalità e affidabilità. Lo ha annunciato oggi l'Aviation Industry Corporation of China (Avic).

Il velivolo AC352 ha completato in data odierna la prova di volo su un tragitto di lunga distanza, completando l'ultimo test di questa fase. Tutte le componenti e le attrezzature hanno funzionato correttamente, ha dichiarato l'Avic, il principale produttore cinese di aeromobili, che ha aggiunto come il nuovo elicottero ha quindi iniziato il conto alla rovescia per la sua certificazione.

Questa fase ha verificato sistematicamente le funzioni e l'affidabilità di tutte le parti e le attrezzature dell'AC352, testando successivamente la conformità del modello ai requisiti di certificazione di aeronavigabilità.

Durante questa fase, l'AC352 ha effettuato diverse prove di volo, tra cui spostamenti diurni e notturni a lunga percorrenza al fine di appurare le sue prestazioni in entrambi gli ambienti.

Secondo lo sviluppatore, tutte le componenti e le attrezzature hanno funzionato regolarmente nel corso dei test. (XINHUA)