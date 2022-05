Cina: crescita costante telecomunicazioni gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAG - Il settore delle telecomunicazioni in Cina ha registrato un'espansione costante nei primi quattro mesi dell'anno, con attività emergenti quali il cloud computing in rapida crescita. È quanto emerge dai dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica, che mostrano come il settore ha riportato un fatturato complessivo pari a 529,2 miliardi di yuan (circa 78,5 miliardi di dollari) nel periodo di riferimento, con un aumento dell'8,8% anno su anno.

I business emergenti, come quelli dei big data, del cloud computing e degli Internet data center, hanno registrato una notevole espansione tra gennaio e aprile. Le entrate legate a tali attività emergenti dei tre colossi cinesi delle telecomunicazioni, ossia China Telecom, China Mobile e China Unicom, sono aumentate del 35% rispetto al 2021, raggiungendo quota 103,9 miliardi di yuan.

Le entrate dei servizi di cloud computing e dei big data sono cresciute rispettivamente del 132,6% e del 57,3% rispetto allo scorso anno.

I dati ufficiali hanno inoltre evidenziato i costanti progressi della Cina in termini di costruzione di stazioni base 5G. Alla fine del mese di aprile, la nazione asiatica vantava 1,615 milioni di stazioni base 5G, 190.000 delle quali costruite nei primi quattro mesi di quest'anno. (XINHUA)