Tim Hortons ha fiducia nel mercato cinese

(XINHUA) - SHANGHAI, 27 MAG - Tim Hortons, una catena canadese di caffè molto nota e caratteristica, è ottimista riguardo al mercato cinese nonostante la recente ricomparsa del Covid-19.

Lu Yongchen, amministratore delegato di Tim Hortons China, ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa Xinhua che l'azienda continuerà ad aumentare la propria presenza sul mercato cinese nonostante il ritorno dell'epidemia di Covid-19 a Shanghai.

Secondo il dirigente, la compagnia prevede di gestire più di 800 negozi in Cina entro la fine di quest'anno e più di 2.750 entro la fine del 2026.

Tim Hortons, una delle più grandi catene del Canada nell'ambito della ristorazione, ha compiuto il suo debutto in Cina con il primo negozio a Shanghai nel 2019. Al momento l'azienda gestisce circa 200 esercizi a Shanghai e circa 450 in tutto il Paese asiatico.

L'ultima ricomparsa delle infezioni di Covid-19, che ha portato Shanghai a fermarsi, ha avuto un forte impatto sul settore della ristorazione, con la maggior parte dei negozi Tim Hortons della città che hanno sospeso le attività, in linea con i requisiti locali di risposta all'epidemia.

In risposta alla domanda dei clienti, il 16 aprile 15 negozi Tim Hortons di Shanghai hanno lanciato un servizio di acquisto di gruppo, fornendo a oltre 2.200 comunità cibo e bevande tramite consegna senza contatto umano.

La trasmissione comunitaria delle infezioni è stata interrotta in tutti i 16 distretti di Shanghai. Con il ritorno alla normalità, la città ha annunciato che le attività in presenza dei centri commerciali e dei grandi magazzini riprenderanno a partire dal 1° giugno.

"Non vediamo l'ora di riaprire le attività, di fare scorte in vista della piena operatività e di accelerare al contempo la prevenzione dell'epidemia", ha affermato Lu, aggiungendo di essere fiducioso in una ripresa dei consumi.

Il dirigente ha osservato che l'epidemia ha cambiato le abitudini di consumo delle persone, con una richiesta di ordini da asporto più elevata rispetto al passato.

"Credo che le difficoltà finiranno presto. Siamo fiduciosi nel mercato dei consumatori cinesi, soprattutto in quello del caffè. Gli investimenti del nostro marchio in Cina continueranno ad aumentare", ha concluso Lu. (XINHUA)