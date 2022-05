La resilienza dell'economia cinese

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - Nonostante i principali indicatori suggeriscano una pressione al ribasso sull'economia cinese, nuovi investimenti continuano ad affluire nella seconda economia mondiale, alla ricerca di opportunità che le aziende ritengono insostituibili per il proprio sviluppo strategico a lungo termine.

Stando agli osservatori, le prospettive economiche della Cina rimangono solide grazie alla forte capacità di ripresa del Paese e al suo ampio potenziale, nonostante la recrudescenza di Omicron e le difficoltà provenienti dall'esterno. I fondamentali che sostengono la solida crescita della nazione asiatica rimangono invariati.

I RISCHI ATTUALI Ad aprile, il tasso di disoccupazione urbano rilevato in Cina è stato del 6,1%, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alla mensilità precedente.

Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,4%, in parte a causa della ripresa interna del Covid-19 e del continuo incremento dei prezzi delle materie prime in tutto il mondo, ha osservato Dong Lijuan, statistico senior del National Bureau of Statistics.

Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le previsioni di crescita globale per il 2022 al 3,6% a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, ovvero 0,8 punti percentuali in meno rispetto alla proiezione di gennaio, stando a quanto è emerso dal World Economic Outlook di aprile.

Liao Tianshu, presidente della Bcg Greater China, ha rivelato a Xinhua che la crescita economica della Cina nel primo trimestre è stata in linea con le aspettative, considerando gli impatti della ripresa di Omicron sull'economia.

"Sebbene le pressioni al ribasso siano aumentate, gli impatti sono di breve durata ed esterni", ha aggiunto il rappresentante.

