La resilienza dell'economia cinese (3)

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - LE OPPORTUNITÀ FUTURE Stando a un'indagine relativa al clima di fiducia delle imprese del 2021/22 condotta dalla Camera di Commercio tedesca in Cina, il 71% delle compagnie della Germania intende accrescere i propri investimenti nello Stato asiatico.

Da un rapporto analogo pubblicato dalla Camera di Commercio americana in Cina (AmCham China) emerge che quasi due terzi delle aziende classificano la Cina come primo Paese o nazione inclusa nella top 3 in termini di priorità per gli investimenti globali a breve termine.

Il libro bianco American Business in China del 2022, pubblicato da AmCham China, sottolinea che il mercato cinese dispone anche di un solido ecosistema di ricerca, sviluppo e innovazione, e molte compagnie americane leader generano una parte sostanziale dei propri ricavi proprio dal mercato della Cina.

Le industrie emergenti hanno dimostrato la propria resilienza nel corso della pandemia di Covid-19. Nel primo trimestre del 2022, i dati ufficiali hanno mostrato che gli investimenti stranieri nelle industrie high-tech cinesi hanno registrato un forte aumento del 52,9% su base annua.

Kurt Wee, Ceo di Celligenics Pte Ltd., un'azienda di biotecnologie di Singapore specializzata in scienze rigenerative, ha incoraggiato le società estere a mantenere un senso di ottimismo e stabilizzarsi in Cina.

"La Cina continuerà a guadagnare terreno in termini di sofisticazione e sviluppo", ha dichiarato Wee. "È un'opportunità unica quando si ha a disposizione un mercato così vasto che si sviluppa a questo ritmo". (XINHUA)