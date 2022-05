La resilienza dell'economia cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - UNA TENDENZA POSITIVA INVARIATA L'economia cinese dovrebbe migliorare nel mese di maggio grazie all'accelerazione della ripresa del lavoro e della produzione a Shanghai e nello Jilin, oltre che all'attuazione di misure a favore della crescita, ha dichiarato Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics.

"I fondamentali dell'economia cinese restano invariati. Lo stesso vale per le tendenze generali della trasformazione e del miglioramento dell'economia e dello sviluppo di alta qualità", ha proseguito Linghui.

Il portavoce ha elencato le condizioni favorevoli per la stabilizzazione dell'economia, quali un mercato estremamente ampio, catene industriali e di fornitura complete e un'enorme domanda interna.

Secondo gli osservatori, la Cina continuerà ad approfondire le riforme e ad espandere la propria apertura, un motore fondamentale per la crescita del Paese sul lungo periodo.

"In prospettiva, l'apertura rimane la caratteristica distintiva dello sviluppo di elevata qualità della Cina", ha dichiarato Liao. "Con il passaggio dalla crescita ad alta velocità a quella di alta qualità, la Cina avrà molteplici opportunità in termini di tecnologia, talento, prosperità comune e transizione ecologica".

Toshiyasu Iiyama, amministratore delegato esecutivo di Nomura Holdings Inc. nonché presidente del comitato per la Cina, ha elogiato i cambiamenti del Paese nel settore finanziario.

"Negli ultimi anni, la trasformazione e l'ottimizzazione della struttura economica cinese hanno sostenuto anche l'apertura ad alto livello del settore finanziario", ha affermato Iiyama.

Nel 2019, Nomura ha avviato la propria joint venture, Nomura Orient International Securities, una delle prime società di intermediazione mobiliare a controllo estero recentemente approvate in Cina. Il gruppo internazionale di servizi finanziari, che è entrato nel mercato cinese 40 anni fa, ha considerato questo passo come una svolta importante.

Iiyama ha dichiarato che la creazione di un sistema di mercato dei capitali multilivello in Cina e l'ulteriore riforma e apertura del settore finanziario offrono un numero sempre maggiore di opportunità alle istituzioni finanziarie straniere al fine di ottenere uno sviluppo e una crescita più significativi nella nazione asiatica. (SEGUE)