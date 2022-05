Covid: Pechino segnala 20 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - Secondo le autorità locali, Pechino ha registrato 20 nuove infezioni da Covid-19 trasmesse a livello locale nelle prime 15 ore di oggi.

Liu Xiaofeng, vice capo del Centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, ha dichiarato durante una conferenza stampa che i casi sono distribuiti in 5 distretti di Pechino, di cui 10 a Fengtai, 7 a Haidian e uno ciascuno a Dongcheng, Chaoyang e Mentougou.

Tutti i nuovi casi provengono da aree sottoposte a quarantena e sono stati inviati presso gli ospedali designati per le cure, ha dichiarato Liu.

Secondo il funzionario, le prime catene di trasmissione dell'ultima recrudescenza nella capitale nazionale sono state sostanzialmente interrotte. (XINHUA)