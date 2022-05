Cina: Xining, immagini di animali selvatici rari

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - Diversi animali selvatici rari sono stati ripresi dalle telecamere di Xining, capoluogo della provincia cinese del Qinghai nord-occidentale, stando al Northwest Institute of Plateau Biology della Chinese Academy of Sciences.

Nel maggio dello scorso anno, l'istituto ha collaborato con il Giardino Botanico di Xining per posizionare telecamere a infrarossi al suo interno. A seguito di un anno di osservazione, sono state rilevate immagini di diversi animali selvatici, quali gatti delle sabbie, gatti leopardo, tassi e fagiani comuni, ha dichiarato Lian Xinming, esperto dell'istituto.

"Sebbene Xining e le aree circostanti siano sempre state habitat tradizionali dei gatti delle sabbie, acquisire le loro immagini all'interno di un giardino botanico così ben frequentato al centro della città è stato sorprendente", ha continuato Lian.

"Le foto degli animali selvatici sono state perlopiù scattate di notte, soprattutto quelle dei gatti delle sabbie, dei gatti leopardo e dei tassi. La maggior parte delle immagini catturate durante il giorno erano invece di volativi spaventati dall'uomo, come fagiani comuni e gazze", ha osservato l'esperto.

Tale fenomeno dimostra che gli animali selvatici hanno trovato strategie comportamentali adattive per contrastare l'interferenza dell'attività umana, ha analizzato Lian. Gli orari di attività scaglionati permettono agli animali e agli esseri umani di vivere in armonia. (XINHUA)