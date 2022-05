Cina: Tibet, 10 anni de 'La Principessa Wencheng'

(XINHUA) - LHASA, 27 MAG - Nella giornata di ieri, un'opera all'aperto basata sulla vita di una principessa della dinastia Tang (618-907) ha dato il via al suo 10° anno di rappresentazione nella regione autonoma del Tibet, in Cina sud-occidentale.

'La Principessa Wencheng' è stata messa in scena per la prima volta a Lhasa, capoluogo tibetano, nel 2013 e da allora ha riscosso un enorme successo, insieme ad altre attrazioni quali il Palazzo del Potala e il Tempio Jokhang.

Lo spettacolo della durata di 90 minuti narra la storia della principessa Wencheng, giunta da Chang'an (l'attuale città di Xi'an) per sposare il re tibetano Songtsen Gampo oltre 1.300 anni fa.

La rappresentazione è diventata un'importante fonte di reddito per gli abitanti dei villaggi limitrofi, dal momento che oltre il 90% dei quasi 800 membri del cast sono agricoltori e allevatori locali, ha dichiarato Palkyi, vice direttore dell'opera.

Dal suo debutto sono state messe in scena più di 1.500 rappresentazioni dell'opera, attirando oltre 3 milioni di turisti nel teatro e nelle strutture circostanti, quali gallerie e negozi di arte e design, hanno riferito gli organizzatori.

Nell'alta stagione turistica a Lhasa, l'opera viene solitamente rappresentata su base giornaliera. Si prevede che quest'anno la stagione delle rappresentazioni durerà fino a metà novembre, ammesso che le condizioni meteorologiche e quelle di controllo dell'epidemia lo permettano, ha aggiunto Palkyi.

