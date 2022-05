Cina: sempre più uccelli acquatici nel lago Qinghai

(XINHUA) - XINING, 27 MAG - Il lago Qinghai, il più vasto specchio d'acqua salata interno della Cina, ha notato un aumento del numero di uccelli acquatici, alcuni dei quali iniziano a riprodursi, stando a quanto reso noto dall'amministrazione della riserva naturale del posto.

Sulla base di un'operazione di monitoraggio dei volatili iniziata la scorsa settimana e durata cinque giorni, il personale di controllo ha osservato 42 specie di uccelli acquatici per un totale di oltre 44.000 esemplari, 8.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2021, ha rivelato He Yubang, direttore dell'amministrazione.

Tra i volatili rilevati vi sono 88 gru dal collo nero, specie posta nella protezione di prima classe del Paese, 16 svassi piccoli, che rientrano nella protezione nazionale di seconda classe, e 6 cigni di mare.

Yubang ha dichiarato che gli uccelli acquatici sono entrati nella stagione riproduttiva.

Gli ultimi dati mostrano che l'area acquatica del lago Qinghai ha raggiunto i 4.625 km quadrati, con un aumento di quasi 220 km quadrati rispetto a un decennio fa.

Tale specchio d'acqua è un'importante barriera ecologica della Cina settentrionale e un luogo di sosta chiave per gli uccelli migratori. (XINHUA)