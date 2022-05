Cina: ricercatori coltivano ceppi di lieviti da vino

(XINHUA) - XI'AN, 27 MAG - Alcuni ricercatori cinesi hanno coltivato due ceppi locali di lievito per vino e ne hanno realizzato un'applicazione industriale su larga scala, secondo la Northwest A&F University (Nwafu) nella provincia cinese dello Shaanxi.

L'industria vinicola cinese si è a lungo affidata esclusivamente a lieviti per vino importati, ma questa ricerca sta cambiando la tendenza.

Il team di ricerca della Nwafu ha trascorso 22 anni a raccogliere e ottimizzare le risorse di lievito locali e ha creato una banca di germoplasma con oltre 20.000 ceppi locali di lievito per vino.

Secondo l'università, sono state realizzate applicazioni industriali su larga scala per Ceca e Cec01, due eccellenti ceppi locali di lievito per vino con una forte tolleranza, un'ottima capacità di fermentazione e di esprimere l'aroma.

I due tipi di lievito locali hanno sostituito il 30% di quelli importati e sono stati esportati in diversi Paesi europei tradizionalmente produttori di vino.

I risultati ottenuti hanno promosso l'aggiornamento tecnologico e lo sviluppo sostenibile dell'industria vinicola cinese, ha dichiarato l'università.

La ricerca è stata condotta congiuntamente da diversi istituti di ricerca scientifica e da imprese. I risultati hanno ricevuto 10 brevetti di invenzione autorizzati a livello nazionale e sono stati applicati in tutte le aree di coltivazione della vite in Cina. (XINHUA)