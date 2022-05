Cina: progressi nella conservazione delle aree umide

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - Nell'ultimo decennio la Cina ha compiuto progressi costanti nella conservazione delle zone umide, con un miglioramento dell'ecosistema di queste aree, l'istituzione di riserve naturali correlate e una nuova legge sulla tutela di questo tipo di ambienti.

Di seguito riportiamo alcuni fatti e cifre resi noti oggi dalla National Forestry and Grassland Administration che illustrano gli sforzi del Paese asiatico in questo campo.

-- La Cina ha designato 64 zone umide di importanza internazionale e 29 di importanza nazionale, oltre a istituire più di 600 riserve naturali e 1.600 parchi legati a queste aree.

-- Il tasso di protezione delle zone umide, che si riferisce alla percentuale di tali ambienti sottoposti a tutela come parchi nazionali, riserve naturali e parchi di zone umide, è salito a oltre il 50%.

-- Il governo centrale ha stanziato 16,9 miliardi di yuan (circa 2,5 miliardi di dollari) per la conservazione delle zone umide e ha intrapreso oltre 3.400 progetti di protezione, oltre ad aggiungere e ripristinare più di 800.000 ettari di queste aree.

-- La prima legge specifica della Cina sulla protezione delle zone umide, approvata lo scorso anno, entrerà in vigore il 1° giugno 2022.

-- Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale di Hubei, ospiterà a novembre il 14° incontro della Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione di Ramsar sulle zone umide. È la prima volta che una riunione di questo tipo si tiene in Cina.

-- La Cina intende aumentare il tasso di protezione delle zone umide al 55% entro il 2025, ripristinando 1 milione di mu (oltre 66.000 ettari) di tali ambienti, piantando e ripristinando circa 280.000 mu di foreste di mangrovie. (XINHUA)