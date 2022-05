Cina: in funzione il primo accumulatore di energia

(XINHUA) - NANCHINO, 27 MAG - Il primo accumulatore di energia ad aria compressa in una caverna salina della Cina è entrato in funzione ieri nella città di Changzhou, nella provincia orientale dello Jiangsu, segnando un significativo progresso nella ricerca e nell'applicazione della nuova tecnologia della Cina in termini di stoccaggio dell'energia.

La centrale utilizza l'energia elettrica per comprimere l'aria in una caverna di sale sotterranea, e successivamente la rilascia per azionare una turbina ad aria, in grado di generare elettricità quando necessario.

La caverna salina si è formata in seguito allo sfruttamento dello strato di sale sotterraneo della zona. Situata a circa 1.000 metri di profondità, essa vanta un deposito di dimensioni pari a 105 piscine.

La capacità di accumulo di energia in ogni ciclo raggiunge i 300.000 kWh di elettricità, una cifra pari al consumo giornaliero di elettricità di circa 60.000 residenti.

"La tecnologia dell'aria compressa potrebbe supportare la costruzione di un sistema energetico di tipo innovativo, utilizzando le nuove energie come corpo principale, un fattore in grado di aiutare il Paese nel raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio e della neutralità carbonica", ha dichiarato Zhou Ting, vice direttore della filiale di Changzhou della State Grid.

L'accumulatore di energia è stato sviluppato congiuntamente dal China National Salt Industry Group Co., Ltd., dal China Huaneng Group e dalla Tsinghua University. (XINHUA)