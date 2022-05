Cina: da villaggio di montagna a culla del turismo

(XINHUA) - HEFEI, 27 MAG - Quanto può cambiare un villaggio di montagna in circa cinque anni? La straordinaria trasformazione del villaggio di Songjiahe, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, potrebbe fornire una risposta.

Da remoto villaggio arretrato a meta turistica imperdibile, la storia della trasformazione di Songjiahe è a dir poco stupefacente.

Situato sulle montagne Dabie, Songjiahe ha accolto quasi 100.000 turisti nel 2021 nonostante le difficoltà portate dall'epidemia.

Prima del 2016, tuttavia, la situazione era completamente diversa. In passato, il villaggio era caratterizzato da strade di montagna accidentate e vecchie case fatiscenti, ma oggi Songjiahe è ben collegato grazie a strade asfaltate che lo rendono un tesoro nascosto tra le opere d'arte incontaminate della natura.

"La scarsità di terreni agricoli nella zona montuosa ha costretto la gente del posto, soprattutto i giovani, a lasciare il proprio villaggio per cercare lavoro nelle grandi città", ha dichiarato Cheng Hao, abitante di Songjiahe.

A causa della scarsità di trasporti in alta montagna, la gente del posto era riluttante persino a recarsi nel capoluogo di contea, distante 40 km, secondo il 33enne Cheng, che ha svolto un ruolo importante nella trasformazione del piccolo centro.

"Ho iniziato a lavorare nel capoluogo nel 2011, dopo essermi laureato. Ma nel 2016 ho deciso di tornare a Songjiahe e di lavorare per migliorare il mio villaggio", ha aggiunto.

Dopo essere tornato, Cheng si è unito alla sua azienda produttrice di tè a conduzione familiare e ha iniziato a integrarvi le proprie idee. Grazie all'organizzato laboratorio per la produzione che ha creato, il reddito dei coltivatori locali di tè è aumentato di 15.000 yuan per famiglia e nel 2021 il reddito del villaggio derivante dalla produzione della preziosa pianta ha superato i 10 milioni di yuan. (SEGUE)