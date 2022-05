Cina: crescita profitti industriali rallenta gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - La crescita dei profitti delle principali imprese industriali cinesi è rallentata nei primi quattro mesi del 2022, appesantita dalla ripresa dei casi di Covid-19 a livello nazionale. È quanto emerge dai dati odierni del National Bureau of Statistics, che denotano come le aziende con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,97 milioni di dollari) hanno riportato una crescita dei propri profitti pari al 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Tuttavia, l'incremento degli utili è stato dell'8,5% nei primi tre mesi di quest'anno.

I profitti combinati di tali aziende hanno raggiunto quasi 2.660 miliardi di yuan tra gennaio e aprile, stando alle cifre ufficiali.

Nello stesso periodo, 19 industrie su 41 hanno registrato un'espansione in termini di utili su base annua, mentre 20 industrie hanno registrato un calo.

Tra gennaio e aprile, i profitti dell'industria mineraria hanno continuato a mantenersi in rapida crescita, aumentando di 1,46 volte rispetto all'anno precedente, mentre il settore manifatturiero ha registrato un calo in termini di profitti dell'8,3%, rispetto a quello del 2,1% riportato nel primo trimestre.

"La recrudescenza dei casi di Covid-19 e le incertezze globali hanno trascinato al ribasso gli utili delle aziende industriali nel mese di aprile", ha dichiarato Zhu Hong, statistico senior dell'ente.

"Tuttavia, la loro performance si riprenderà gradualmente, dal momento che l'epidemia di Omicron si sta stabilizzando, le fabbriche e le aziende stanno riprendendo la produzione in modo regolare e le misure volte ad alleviare gli oneri delle imprese stanno mostrando i propri risultati", ha asserito Zhu. (XINHUA)