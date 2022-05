Cina: aiuto a imprese per rischi tasso di cambio

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAG - Le autorità cinesi hanno stabilito di sostenere le imprese del commercio estero nel contrastare i rischi legati al tasso di cambio nel contesto di una situazione di volatilità dei mercati finanziari internazionali.

Il Paese ottimizzerà i prodotti e i servizi di copertura del rischio e faciliterà ulteriormente i pagamenti transfrontalieri in renminbi cinese, stando a una circolare diffusa congiuntamente dal ministero del Commercio, dalla People's Bank of China e dalla State Administration of Foreign Exchange.

Al fine di soddisfare la domanda di gestione del rischio, le istituzioni bancarie sono incoraggiate a creare strumenti e servizi su misura per le imprese, oltre che ad ottimizzare i propri servizi di derivati in valuta estera, emerge dal documento.

Gli sforzi saranno volti a facilitare l'utilizzo del renminbi nelle transazioni commerciali transfrontaliere e a incrementare l'efficienza di tale valuta nei pagamenti esterni ai confini nazionali. (XINHUA)