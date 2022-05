Xinjiang, 115,9 mld yuan da investimenti esterni

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 26 MAG - La regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, ha attratto 115,9 miliardi di yuan (circa 17,2 miliardi di dollari) in termini di investimenti provenienti dall'esterno della regione nei primi quattro mesi di quest'anno, segnando un aumento del 27,29% rispetto al 2021. È quanto reso noto dal dipartimento regionale del commercio.

I fondi in loco nello Xinjiang meridionale sono cresciuti del 28,03% rispetto allo scorso anno, superando il tasso di crescita del 26,73% registrato nello Xinjiang settentrionale nel corso del periodo di riferimento.

Stando al dipartimento, inoltre, nei primi quattro mesi di quest'anno la regione ha siglato 2.367 progetti di investimento.

Diverse località dello Xinjiang hanno svolto attività di promozione degli investimenti in rete e inviato squadre in tutto il Paese con l'obiettivo di attrarre investimenti. La regione ha anche compiuto continui sforzi al fine di ottimizzare l'ambiente imprenditoriale e migliorare la qualità dei progetti di investimento.

Quest'anno, la zona di sviluppo economico e tecnologico di Korla ha attirato fino ad ora circa 3.600 aziende a stabilirsi nell'area grazie ad attività mirate di promozione degli investimenti.

"Sono stati necessari solamente 45 giorni dalla preparazione del progetto alla conclusione del primo capo di abbigliamento", ha dichiarato Ma Xiaobin, manager di un'azienda nel settore tessile che si è appena insediata nella zona con il supporto del comitato di gestione dell'area. (XINHUA)