Wef: Jurgens, 'Paesi uniti contro problemi globali'

(XINHUA) - DAVOS, 26 MAG - Nessun singolo Paese è in grado di risolvere l'attuale ondata di problematiche mondiali e sono necessarie una risposta coordinata e una cooperazione globale.

Lo ha dichiarato questo martedì Jeremy Jurgens, managing director del World Economic Forum (Wef).

Quest'ultimo, nel corso di un'intervista concessa in esclusiva a Xinhua a margine del Wef di Davos, ha affermato che il mondo è alle prese con molte sfide globali, tra cui il conflitto tra Russia e Ucraina, le sfide della catena di approvvigionamento, quelle della sicurezza alimentare e la crisi energetica.

Tali sfide, ha aggiunto, "non si limitano a un singolo Paese o a una singola regione".

Per il managing director del Wef: "Nessun Paese è in grado di risolvere da solo il Covid o affrontare da solo la crisi energetica o alimentare. Pertanto, ciascuna di queste sfide richiede una risposta coordinata a livello globale e una cooperazione a livello mondiale".

Parlando del clima, Jurgens ha asserito: "possiamo effettivamente vedere i Paesi che si uniscono per cooperare e, ancora una volta, le soluzioni dovranno essere diverse a seconda del settore o del Paese. Ma per quanto concerne questi aspetti, ci sono comunque più punti in comune che differenze".

Jurgens ha poi sottolineato l'importanza della collaborazione globale come chiave per far progredire la ricerca scientifica su temi quali il cambiamento climatico, l'assistenza sanitaria e la trasformazione energetica.

La Cina sta dando una serie di importanti contributi alla scienza e alla tecnologia.

"La Cina è il Paese più connesso digitalmente. C'è molta innovazione nelle applicazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per fornire nuove soluzioni a costi contenuti e in modo inclusivo", ha affermato il managing director del Wef, per poi aggiungere, "quello in cui la Cina fa da pioniere può essere esteso ad altri Paesi del mondo". (SEGUE)