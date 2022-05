Wef: Jurgens, 'Paesi uniti contro problemi globali' (2)

(XINHUA) - DAVOS, 26 MAG - La Cina ha svolto un ruolo fondamentale in tecnologie all'avanguardia, come quelle per le rinnovabili e la trasformazione dell'energia.

"Uno dei primi campi che sottolineerei è quello dell'intelligenza artificiale (Ai) e dell'apprendimento automatico", ha affermato Jurgens, per poi continuare, "in altri settori, la Cina è stata leader nelle tecnologie solari, essendo da tempo un mercato di esportazione, e anche nelle nuove tecnologie per le batterie. Ad esempio, Catl è diventato di recente il maggior produttore di batterie".

Jurgens ha aggiunto che altri campi sono ancora in fase di sviluppo, come le tecnologie quantistiche e le tecnologie spaziali: "Su ampio raggio, la Cina sta svolgendo un ruolo attivo nello sviluppo di queste tecnologie e ci auguriamo sia in grado di condividere tali progressi con il mondo".

Quest'ultimo, esperto della cosiddetta 'quarta rivoluzione industriale' presso il World Economic Forum, ha evidenziato la sua visione delle tendenze più significative per il futuro: "Con l'informatica quantistica saremo in grado di eseguire calcoli molto migliori sulle reazioni chimiche, sulla costruzione di nuovi materiali e sulla comprensione di sfide complesse", sottolineando inoltre che l'uso dell'intelligenza artificiale avanzata e dell'informatica quantistica consentiranno di ottenere nuovi progressi in altri campi.

Jurgens ha poi asserito: "Con la biologia sintetica, saremo in grado di sviluppare carburanti sintetici per sostituire quelli al carbonio utilizzati oggi nell'aviazione e in altri settori. Potremo inoltre creare nuove soluzioni per l'agricoltura, riducendo idealmente le sostanze chimiche impiegate nelle colture". (XINHUA)