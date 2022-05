Wef: Bishen loda Cina per impegno lotta al Covid

(XINHUA) - DAVOS, 26 MAG - Shyam Bishen, responsabile della piattaforma Shaping the Future of Health and Healthcare del World Economic Forum (Wef), ha accolto con favore l'appello della Cina per la costruzione di "una comunità globale per la salute dell'umanità" nel contesto della crisi sanitaria pubblica mondiale provocata dalla pandemia di Covid-19.

LOTTA AL COVID-19 Bishen, in un'intervista concessa in esclusiva a Xinhua a margine dell'appuntamento annuale del World Economic Forum (Wef), ha asserito: "Il Wef loda l'impegno del governo cinese e del Presidente Xi (...) nello stanziare fondi e risorse per combattere la pandemia (di Covid-19) in corso".

Quest'ultimo ha inoltre posto enfasi sui problemi di accesso ai vaccini contro il Covid dei Paesi in via di sviluppo, definendoli una questione legata all'equità sanitaria: "Il problema è stato che la maggior parte della produzione di vaccini proveniva dai Paesi ricchi ed era concentrata solo in alcune aree del mondo sviluppato. È stato molto difficile far arrivare i vaccini ai Paesi in via di sviluppo a basso e medio reddito in Africa e in altre parti del mondo".

"Ancora oggi abbiamo vaccinato solo il 16-17% della popolazione africana, mentre c'è un eccesso di offerta di vaccini nei Paesi sviluppati", ha poi continuato il responsabile, invitando a distribuire maggiormente la capacità di produzione dei vaccini.

La Cina, ha aggiunto Bishen, ha apportato un contributo significativo con almeno tre vaccini anti Covid approvati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per l'uso d'emergenza: "I vaccini contro il Covid provenienti dalla Cina sono utilizzati in molti Paesi in via di sviluppo. La nazione ha dato un ottimo contributo". (SEGUE)