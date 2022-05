Wef: Bishen loda Cina per impegno lotta al Covid (2)

(XINHUA) - DAVOS, 26 MAG - EQUITÀ SANITARIA Bishen ha affermato che l'obiettivo dell'equità sanitaria può essere raggiunto solo se si considerano "sia i determinanti sociali che i determinanti non sociali di quest'ultima".

"Ci sono delle sfide per quanto riguarda l'accesso ai prodotti e ai servizi sanitari a causa dei determinanti sociali, della povertà e della disuguaglianza nelle società, in cui in molti non hanno accesso a una buona istruzione", ha detto il responsabile di Shaping the Future of Health and Healthcare, per poi osservare, "non hanno accesso ai trasporti o a una buona alimentazione, e questo porta a disuguaglianze in termini di salute".

Quest'ultimo ha poi asserito: "Nel contempo, alcune persone non hanno accesso ai prodotti sanitari a causa dei luoghi o delle regioni in cui vivono e della loro situazione socio-economica".

Bishen ha affermato: "Al World Economic Forum stiamo cercando di creare partnership pubblico-private per migliorare l'equità sanitaria, in modo da rendere disponibili prodotti e servizi in tutto il mondo, indipendentemente dalla geografia".

Pensando a una possibile prossima pandemia, l'esperto ha detto che richiederà una cooperazione globale che include la sorveglianza degli agenti patogeni e la condivisione tempestiva delle informazioni.

"Se (la prossima pandemia) si verificherà, vogliamo assicurarci di fare un lavoro migliore per controllarla attraverso un facile accesso ai vaccini, alla diagnostica e alle terapie", ha concluso Bishen.