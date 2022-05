Studenti stranieri si innamorano di esercizi cinesi

(XINHUA) - NANCHANG, 26 MAG - Al mattino, gli studenti stranieri della Jiangxi University of Chinese Medicine si riuniscono nei campi da basket per fare esercizi tradizionali cinesi di Wuqinxi, Baduanjin e Tai Chi sotto la guida degli istruttori.

Per gli studenti che si specializzano in medicina clinica, combinando medicina cinese e occidentale, l'esercizio fisico che segue le teorie della medicina tradizionale cinese è un corso obbligatorio.

Il ventiseienne pakistano Fahad Kabeer si è recentemente fissato con il Wuqinxi, un esercizio di fitness ispirato ai movimenti di cinque animali. Esso simula i movimenti e le espressioni di tigre, cervo, orso, scimmia e gru, e non solo fa parte della medicina tradizionale cinese, ma è anche un patrimonio culturale immateriale nazionale ampiamente riconosciuto.

"Vi è un insieme di aerobica basata sul movimento degli animali popolare tra gli allenatori internazionali. In realtà, la sua storia può essere fatta risalire a 1.800 anni fa", ha spiegato il ragazzo, mostrando un esempio di movimenti delle mani a simulazione degli artigli di una tigre.

"La medicina tradizionale cinese può essere astratta e profonda per persone provenienti da Paesi diversi con background culturali differenti, ma possono tutti gradualmente comprenderne il significato tramite esercizi intuitivi", ha spiegato Zhou Pingsheng, preside dell'International Education College della Jiangxi University of Chinese Medicine.

"Abbiamo riorganizzato una serie di esercizi che si adattano al meglio alla stagione in corso. Ad esempio, abbiamo combinato il gioco della tigre dell'Wuqinxi con i movimenti di raccolta del Qi del Baduanjin, che si ritiene siano ottimi esercizi per l'estate a beneficio di fegato e milza", ha aggiunto Zhong Yuanyuan, insegnante presso la Scuola di Educazione Fisica e Salute dell'istituto.

Durante il processo di apprendimento degli esercizi tradizionali cinesi, la ventiquattrenne nigeriana Nimat Amal Shuaibu ha sviluppato una sana abitudine al sonno e uno stile di vita equilibrato che la fanno sentire come nuova. Dal momento che la salute di diversi giovani risente delle società frenetiche, la pratica di questi esercizi è in grado di fornire una direzione innovativa per mantenere la salute e la forma fisica. "Si tratta di una prescrizione per l'esercizio fisico che può stroncare il problema sul nascere", ha precisato Nimat.

