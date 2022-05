Studenti stranieri si innamorano di esercizi cinesi (2)

(XINHUA) - NANCHANG, 26 MAG - Nimat ha completato cinque anni di studi presso la Jiangxi University of Chinese Medicine e attualmente lavora come tirocinante in un ospedale di Nanchang, nella provincia dello Jiangxi. Durante l'epidemia di Covid-19, ha partecipato a una produzione video per insegnare al personale e agli studenti come allenarsi nelle proprie abitazioni. Le guide hanno supportato gli spettatori nel rilassamento di muscoli e nervi. "Sono stata testimone di come la medicina tradizionale cinese ha curato i pazienti affetti dal virus in cura presso l'ospedale", ha aggiunto la ragazza.

La pratica del Tai Chi ha aperto una finestra di comprensione della cultura cinese per Hanu Gaur, uno studente indiano che ha capito le differenze e le somiglianze tra la sua cultura e quella cinese grazie alle proprie esperienze con il Tai Chi e lo yoga. Secondo lui, la combinazione di 'tonificazione del corpo', 'tonificazione del respiro' e 'tonificazione del cuore' è importante in entrambe le culture.

Sebbene le modalità di raggiungimento della salute fisica e di quella spirituale siano differenti, la ricerca incessante dell'armonia e dell'inclusione rimane invariabilmente la stessa.

"La cultura cinese è davvero straordinaria. È invisibile, ma è ovunque. È energica e vibrante", ha concluso Hanu.

Secondo Xu Lanbin, segretario del Comitato del Partito Comunista della Jiangxi University of Chinese Medicine, l'istituto è stato una delle prime università approvate dal ministero dell'Istruzione a reclutare studenti stranieri nel 1993. L'università ha inoltre istituito relazioni di cooperazione con decine di istituzioni di Paesi e regioni che abbracciano l'iniziativa Belt and Road, e fino ad oggi ha formato più di 2.000 talenti medici provenienti da 39 nazioni.

