La nuova vita in Cina del marchio italiano Fila

(XINHUA) - FUZHOU, 26 MAG - Il marchio di abbigliamento sportivo Fila nato in Italia ha preso nuova vita in Cina, con un fatturato operativo che ha raggiunto la cifra record di 21,82 miliardi di yuan (circa 3,37 miliardi di dollari) nel 2021, stando ai bilanci della compagnia.

Il mercato cinese dell'abbigliamento sportivo in rapido sviluppo e la forte catena industriale hanno permesso a Fila di passare dall'essere un marchio in perdita a uno con un fatturato di oltre 20 miliardi di yuan. Nel 2009, la principale azienda cinese di abbigliamento sportivo Anta Sports ha acquisito i marchi in franchising del Gruppo Fila in Cina continentale, a Hong Kong e a Macao.

A seguito di tale operazione, Fila ha trovato la propria posizione in Cina in qualità di marchio di abbigliamento sportivo di fascia alta, conquistando i consumatori della nazione grazie alla propria combinazione unica di un'immagine elegante e sportiva, denominata anche 'athleisure'.

"Ci siamo resi conto che la domanda da parte dei consumatori cinesi in relazione alla moda e all'individualità è in crescita", ha dichiarato Li Ling, vicepresidente del Gruppo Anta.

Abbracciando l'ultimo trend delle giovani generazioni cinesi e collaborando con stilisti di fama internazionale, Fila si è fatta conoscere nel mercato della Cina, in cui i consumatori difficilmente collegano il marchio a quello che una dozzina di anni fa era in deficit. (SEGUE)