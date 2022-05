La nuova vita in Cina del marchio italiano Fila (3)

(XINHUA) - FUZHOU, 26 MAG - Il mercato cinese dei consumatori in forte espansione offre a Fila maggiori possibilità, mentre una catena industriale matura ne garantisce anche la produzione.

La sede centrale di Anta si trova a Jinjiang, nella provincia cinese orientale del Fujian, cittadina conosciuta anche come 'la più grande base di produzione di scarpe da ginnastica del mondo', luogo in cui sono state prodotte più del 40% delle scarpe da ginnastica del Paese e il 20% di quelle del mondo.

Anche la linea di produzione di Fila è stata istituita a Jinjiang, al fine di garantire l'efficienza della produzione.

"L'azienda continuerà a crescere grazie alla solida catena di fornitura di abbigliamento sportivo del Fujian e a collaborare con un maggior numero di addetti alla ricerca e allo sviluppo con l'obiettivo di soddisfare al meglio la crescente domanda dei consumatori cinesi, la cui qualità di vita è ulteriormente migliorata", ha concluso Li Ling. (XINHUA)