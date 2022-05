In Israele centrale idroelettrica più a bassa quota

(XINHUA) - GERUSALEMME, 26 MAG - Un impianto di pompaggio di grandi dimensioni nel nord-est di Israele è giunto ieri alla fase finale dei suoi lavori di costruzione, quando un rotore da 200 tonnellate, fondamentale per trasformare l'acqua in energia elettrica, è stato installato senza problemi su un'unità di generazione.

La centrale idroelettrica di pompaggio di Kokhav Hayarden da 344 Mw, situata vicino alla città di Beit She'an e a circa 120 km da Tel Aviv, dovrebbe essere operativa all'inizio del 2023.

Il progetto è stato realizzato affinché divenga la più grande centrale ad accumulo con pompaggio in Israele nonché la centrale ad accumulo con pompaggio più 'bassa' al mondo, dato che è situata a 275 metri sotto il livello del mare, come precisa l'appaltatore della costruzione Power Construction Corporation of China (Pccc).

Dotata di due serbatoi a diverse altezze, entrambi da 3,1 milioni di metri cubi, la centrale idroelettrica è in grado di funzionare con un salto d'acqua di 500 metri.

L'impianto, solitamente collegato a una rete elettrica, utilizza l'energia nelle ore non di punta per pompare l'acqua nel serbatoio superiore e rilasciarla in quello inferiore quando ha bisogno di generare elettricità per contribuire ad alleviare i picchi di domanda sulla rete.

"Durante le ore non di punta, l'impianto pompa l'acqua dal serbatoio inferiore a quello superiore, la immagazzina e, quando necessario, genera elettricità con l'energia gravitazionale", come ha spiegato ai microfoni di Xinhua Han Hongwei, responsabile del progetto per Pccc.

Quest'ultimo ha sottolineato che, una volta in funzione, l'impianto di accumulo a pompaggio, un metodo di stoccaggio dell'energia elettrica ecologico ed economico ampiamente riconosciuto, aiuterà Israele nel rafforzamento della stabilità della rete. (XINHUA)