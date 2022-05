Economista Spagna: rafforzare cooperazione Cina-Ue

(XINHUA) - MADRID, 26 MAG - Dal momento che la crescita della Cina ha reso il Paese 'un mercato attraente' per l'Europa, è giunto il momento per il continente di istituire le proprie politiche per la Cina e promuovere le relazioni commerciali con essa. Lo ha dichiarato Eduardo Irastorza, professore presso la Obs Business School di Barcellona.

La cooperazione economica con la Cina può supportare l'Europa nel diventare più forte, ha dichiarato l'esperto spagnolo in una recente intervista rilasciata a Xinhua, puntualizzando che l'Europa ha bisogno di "strategie commerciali unificate e a lungo termine".

"L'Europa compete con la qualità, ma non con la quantità, e questo è il vantaggio competitivo" nel commercio con la Cina, ha osservato Irastorza, aggiungendo che la stabilità dell'economia cinese permetterà all'Europa di essere fiduciosa nella conclusione di accordi sul lungo periodo.

Alla fine del 2020, la Cina si è piazzata al secondo posto in qualità di secondo mercato d'importazione al mondo per il 12esimo anno consecutivo, oltre che essere il principale Paese di destinazione delle esportazioni di diversi Stati e regioni.

Lo scorso anno, il commercio estero cinese ha superato per la prima volta i 6.000 miliardi di dollari, raggiungendo i 6.050 miliardi di dollari, stando a quanto emerge dai dati della General Administration of Customs cinese.

In qualità di leader commerciale globale, la Cina è diventata uno 'sviluppatore' di grandi innovazioni tecnologiche, ha affermato Irastorza, sottolineando che il Paese asiatico gode di vantaggi inventivi, competitivi ed economici. (XINHUA)