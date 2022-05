Covid: Pechino segnala 16 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - Le autorità locali hanno dichiarato che Pechino ha registrato 16 nuove infezioni da Covid-19 trasmesse a livello locale nelle prime 15 ore di oggi.

I casi sono distribuiti in 7 distretti della capitale: 7 a Haidian, 3 a Fengtai, 2 a Chaoyang e uno ciascuno a Dongcheng, Xicheng, Fangshan e Changping. È quanto riportato da Liu Xiaofeng, vice capo del Centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, durante una conferenza stampa.

Dal 22 aprile alle 15 di oggi, sono 1.670 le infezioni segnalate nella città.

La capitale nazionale attualmente conta 9 aree classificate come ad alto rischio per il Covid-19 e 15 aree classificate come a medio rischio. (XINHUA)