Cina: Xinjiang, 'corridoio' verde protegge ferrovia

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 26 MAG - Nella Regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, è stato creato un corridoio verde mediante un processo di rimboschimento, che funge da scudo per la sabbia per la ferrovia Hotan-Ruoqiang, la quale attraversa il margine meridionale del deserto di Taklimakan.

Secondo la Xinjiang Hotan-Ruoqiang Railway Co., Ltd., sono stati posati 50 milioni di metri quadrati di griglie erbose e sono stati piantati 13 milioni di piantine di arbusti e alberi, che si estendono per 300 chilometri lungo la ferrovia, coprendo la sezione più soggetta alle tempeste di sabbia.

Secondo l'azienda, per mantenere in vita le piante è stato installato un sistema di irrigazione intelligente a risparmio idrico, che può essere azionato a distanza da un telefono cellulare o da un computer.

I lavori di rimboschimento sono iniziati nel dicembre 2018 in concomitanza con la costruzione della ferrovia Hotan-Ruoqiang, un progetto ferroviario nazionale fondamentale che si estende per 825 chilometri e collega la città di Hotan, nell'omonima prefettura, con la contea di Ruoqiang, nella prefettura autonoma mongola di Bayingolin.

La ferrovia, che dovrebbe entrare in funzione il mese prossimo, completerà la sezione finale della linea ferroviaria ad anello del deserto di Taklimakan e promuoverà lo sviluppo economico e sociale dello Xinjiang meridionale. (XINHUA)