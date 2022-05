Cina: una moratoria sulla pesca in alto mare

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - Secondo una circolare del ministero per l'Agricoltura e gli Affari Rurali, quest'anno la Cina attuerà una moratoria volontaria sulla pesca per alcune zone d'alto mare.

Il documento prevede che, per la prima volta, venga avviata su base sperimentale una moratoria sulla pesca in alcune zone delle acque internazionali dell'Oceano Indiano settentrionale.

I divieti di pesca nelle acque d'altura dell'Atlantico sud-occidentale e dell'Oceano Indiano settentrionale saranno applicati tra il 1° luglio e il 30 settembre, mentre la moratoria sulla pesca in mare aperto nel Pacifico orientale durerà dal 1° settembre al 30 novembre.

Il ministero ha precisato che durante la moratoria della pesca, tutti i pescherecci cinesi che operano in mare aperto, compresi i pescherecci per la pesca di calamari e quelli a strascico, sospenderanno l'attività in tali acque.

Secondo il ministero, dal 2020 la Cina attua da due anni consecutivi divieti di pesca volontari nelle principali zone in cui si pratica la pesca d'altura, nell'Atlantico sud-occidentale e nel Pacifico orientale.

Il divieto di pesca negli ultimi due anni ha visto il coinvolgimento di 70 imprese cinesi impegnate nella pesca d'altura e di circa 1.500 pescherecci per la pesca di calamari e quelli a strascico; secondo quanto osservato dal ministero, non sono state riscontrate attività ittiche illegali.

Un funzionario ministeriale ha dichiarato che stando ai monitoraggi e alle analisi condotti dagli istituti di ricerca scientifica competenti, la crescita della popolazione di calamari è migliorata e la media delle loro catture per imbarcazione è aumentata nelle zone d'alto mare in cui è stata applicata la moratoria sulla pesca. (XINHUA)