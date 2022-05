Cina: progettato mini-robot 'lombrico' d'ispezione

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - Gli scienziati cinesi hanno sviluppato un minuscolo robot dotato di 'muscoli' e 'piedi' in grado di muoversi al pari di un lombrico all'interno di tubature di diametro inferiore al centimetro.

Secondo lo studio pubblicato oggi sulla rivista Science Robotics, il robot, che pesa 2,2 grammi ed è lungo 47 millimetri, è alimentato da un cavo elettrico e può essere potenzialmente utilizzato per ispezionare tubature complesse e ristrette all'interno dei motori degli aerei o dei macchinari delle raffinerie di petrolio.

Ad assemblarlo, i ricercatori della Tsinghua University i quali hanno utilizzato elastomeri a lunga durata affinché fungessero da 'muscoli' artificiali e unità di ancoraggio in composito smart affinché facessero da 'piedi'.

Gli esperimenti hanno dimostrato che il robot è in grado di muovere una lunghezza pari al suo corpo al secondo, sia in orizzontale che in verticale, grazie alla contrazione dell'elastomero.

Inoltre, secondo lo studio, il dispositivo è in grado di spostarsi in tubi di geometrie diverse, come quelli ad 'L' o a spirale, con diametri variabili, nonché in condutture che contengono aria o olio.

I ricercatori hanno impiegato dei magneti per incastrare i pezzi modulari del robot in modo che possa adattarsi facilmente alla conformazione di una tubatura.

Infatti Zhao Huichan, professore associato e autore corrispondente dello studio presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica della Tsinghua University, ha spiegato che il robot possiede un corpo morbido che gli permette di adattarsi in maniera passiva alle diverse condizioni dei condotti.

Nello studio i ricercatori hanno dimostrato le capacità del robot installando su di esso una piccola telecamera endoscopica, per poi manovrarlo dall'esterno al fine di completare l'ispezione di una tubatura a diverse velocità. (XINHUA)