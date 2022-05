Cina: nuovo aumento per pensioni di base

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - La Cina aumenterà la quota pensionistica di base per il 2022, segnando il 18esimo anno consecutivo di innalzamento. Lo ha annunciato oggi il ministero per le Risorse Umane e la Previdenza Sociale.

Da una circolare emessa congiuntamente da quest'ultimo e dal ministero delle Finanze, si evince che la rendita media mensile per i pensionati delle imprese, delle agenzie governative e delle istituzioni pubbliche sarà aumentato del 4% rispetto al livello del 2021.

L'anno scorso, la Cina ha incrementato le pensioni di base del 4,5% rispetto al livello dell'anno precedente. (XINHUA)