Cina: misure per stabilizzare commercio estero

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - La Cina ha stilato una serie di misure volte a stabilizzare e migliorare il commercio estero, nel tentativo di mantenere stabili l'economia e le catene industriali e di approvvigionamento.

Secondo linee guida pubblicate oggi dal Consiglio di Stato, ovvero il Gabinetto cinese, saranno potenziati i servizi per le imprese chiave del commercio estero e saranno messe in atto misure al fine di assicurare una logistica senza intoppi per le merci destinate al commercio estero.

Stando alle indicazioni ufficiali, verrà rafforzato il sostegno fiscale e finanziario alle imprese di questo settore, sostenendo allo stesso tempo anche l'e-commerce transfrontaliero.

Nella linee guida viene inoltre sottolineato che gli eventi promozionali online dovrebbero essere ottimizzati per supportare le imprese nell'accrescere il volume delle transazioni commerciali con l'estero.

Verrà infine promossa una nuova serie di zone dimostrative con l'obiettivo di incentivare le importazioni. (XINHUA)