Cina: Grotte Mogao, murales prendono vita con il 3D

(XINHUA) - LANZHOU, 26 MAG - Nella città di Dunhuang, nella provincia nord occidentale cinese del Gansu, è stata inaugurata una mostra che espone i modelli architettonici dipinti nei murales delle Grotte di Mogao.

Secondo quanto dichiarato dall'Accademia di Dunhuang, dopo sette anni di progettazione sono stati esposti 419 oggetti, tra cui modelli delle grotte fatti di carta, modelli architettonici stampati in 3D e rendering digitali dei murales delle Grotte di Mogao.

L'Accademia ha trasformato i padiglioni, le terrazze e le torri raffigurate in 26 murales in modelli architettonici, secondo quanto dichiarato da Fu Hualin, ricercatore. È la prima volta che l'istituzione dà vita all'architettura raffigurata nei grandi dipinti.

La struttura più grande è un complesso di templi buddisti della dinastia Tang (618-907) che ha un diametro di 4 metri, e la cui realizzazione ha richiesto un anno di lavoro.

"Questi modelli non solo sono simili all'architettura dei murales, ma hanno anche una buona stabilità", ha riferito Fu, secondo il quale i ricercatori dell'Accademia hanno iniziato a studiare l'architettura raffigurata nei murales negli anni '40, fornendo un supporto accademico alla mostra.

Stando alle dichiarazioni dell'Accademia, l'ingresso alla mostra permanente sarà gratuito per il pubblico.

Le Grotte di Mogao sono un sito del patrimonio mondiale dell'Unesco e ospitano una vasta collezione di opere d'arte buddista, tra cui più di 2.000 sculture colorate e 45.000 metri quadrati di murales. (XINHUA)