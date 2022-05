Cina: da Bmw sistema riciclo batterie alta tensione

(XINHUA) - BERLINO, 26 MAG - La Bmw ha creato il primo sistema di riciclaggio a circuito chiuso per le batterie ad alta tensione in Cina, consolidando il suo impegno nel raggiungere la neutralità climatica. Lo ha fatto sapere ieri la casa automobilistica tedesca.

Il sistema, creato dalla joint venture cinese del gruppo Bmw Brilliance Automotive Ltd. (Bba), è conforme alle norme ambientali e ai requisiti di sicurezza cinesi che obbligano le case automobilistiche ad attivare un sistema di tracciamento al fine di poter riciclare un maggior numero di batterie.

Jochen Goller, responsabile del Bmw Group per l'area Cina ha affermato: "Alla luce della crescente scarsità di risorse limitate e dell'aumento dei prezzi delle materie prime, è particolarmente importante portare avanti l'economia circolare, aumentare la percentuale di materiali riutilizzabili e ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime". (SEGUE)