Cina: da Bmw sistema riciclo batterie alta tensione

(XINHUA) - BERLINO, 26 MAG - La Bmw ha creato il primo sistema di riciclaggio a circuito chiuso per le batterie ad alta tensione in Cina, consolidando il suo impegno nel raggiungere la neutralità climatica. Lo ha fatto sapere ieri la casa automobilistica tedesca.

Il sistema, creato dalla joint venture cinese del gruppo Bmw Brilliance Automotive Ltd. (Bba), è conforme alle norme ambientali e ai requisiti di sicurezza cinesi che obbligano le case automobilistiche ad attivare un sistema di tracciamento al fine di poter riciclare un maggior numero di batterie.

Jochen Goller, responsabile del Bmw Group per l'area Cina ha affermato: "Alla luce della crescente scarsità di risorse limitate e dell'aumento dei prezzi delle materie prime, è particolarmente importante portare avanti l'economia circolare, aumentare la percentuale di materiali riutilizzabili e ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime".

Il China Automotive Technology and Research Centre prevede che il volume totale delle batterie ritirate nel Paese orientale raggiungerà circa le 780.000 tonnellate entro il 2025. Il sistema a circuito chiuso di Bmw tratterà materie prime come nichel, litio e cobalto.

Secondo un recente studio della società di revisione e consulenza PwC Strategy & (in Germania), due veicoli elettrici a batteria (Bev) su tre venduti in tutto il mondo nel primo trimestre del 2022 hanno trovato nuovi proprietari in Cina.

Stando allo studio, il mercato cinese dei Bev è più che raddoppiato in un anno, raggiungendo il milione di unità nel primo trimestre: "I tassi di crescita in Cina hanno continuato a superare quelli di altri mercati chiave per i veicoli elettrici".

Secondo quanto dichiarato da Bmw: "La Cina è il più grande mercato al mondo per i veicoli elettrici", aggiungendo che, "con il rapido sviluppo di questo mercato dal 2015, anche l'industria del riciclaggio delle batterie per autoveicoli ha registrato una rapida crescita". (XINHUA)