Cina: da Bmw sistema riciclo batterie alta tensione (2)

(XINHUA) - BERLINO, 26 MAG - Il China Automotive Technology and Research Centre prevede che il volume totale delle batterie ritirate nel Paese orientale raggiungerà circa le 780.000 tonnellate entro il 2025. Il sistema a circuito chiuso di Bmw tratterà materie prime come nichel, litio e cobalto.

Secondo un recente studio della società di revisione e consulenza PwC Strategy & (in Germania), due veicoli elettrici a batteria (Bev) su tre venduti in tutto il mondo nel primo trimestre del 2022 hanno trovato nuovi proprietari in Cina.

Stando allo studio, il mercato cinese dei Bev è più che raddoppiato in un anno, raggiungendo il milione di unità nel primo trimestre: "I tassi di crescita in Cina hanno continuato a superare quelli di altri mercati chiave per i veicoli elettrici".

Secondo quanto dichiarato da Bmw: "La Cina è il più grande mercato al mondo per i veicoli elettrici", aggiungendo che, "con il rapido sviluppo di questo mercato dal 2015, anche l'industria del riciclaggio delle batterie per autoveicoli ha registrato una rapida crescita". (XINHUA)