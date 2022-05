Cina: aiuti fiscali a compagnie aeree nazionali

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - La Cina si appresta a concedere sussidi fiscali alle compagnie aeree nazionali colpite duramente dalla ripresa del Covid-19 e dall'aumento del prezzo del petrolio. È quanto si legge in una circolare di oggi rilasciata congiuntamente dal ministero delle Finanze e dalla Civil Aviation Administration of China.

Il documento ufficiale precisa che dal 21 maggio al 20 luglio i sussidi saranno erogati a condizione che il numero giornaliero di voli passeggeri all'interno della nazione non superi la media di 4.500 a settimana.

Tali aiuti hanno l'obiettivo di compensare le perdite delle compagnie aeree nazionali, con un tetto massimo di 24.000 yuan (circa 3.595 dollari) all'ora.

La Cina sta accelerando l'attuazione di un pacchetto di politiche su larga scala, che si prevede riporti l'economia del Paese in carreggiata nel contesto delle pressioni al ribasso e della gestione delle difficoltà incontrate dalle entità di mercato.

Stando a quanto è emerso da una recente riunione dell'esecutivo del Consiglio di Stato, la nazione attuerà 33 misure in sei settori, principalmente di natura fiscale e di altro tipo, allo scopo di stabilizzare la performance economica.

(XINHUA)