Cina: a maggio aumento traffico nei porti

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAG - I principali porti cinesi questo mese hanno registrato un aumento del volume di traffico, consentendo alle reti logistiche del Paese di riprendersi dalle conseguenze delle recenti ondate di Covid-19.

I dati odierni del ministero dei Trasporti hanno mostrato che il flusso complessivo di container nei principali porti è stato di 17,69 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) dal 1° al 24 maggio, registrando un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo di aprile e del 3% rispetto all'anno precedente.

Al contempo, il flusso di merci in questi porti è stato di 790 milioni di tonnellate, con un aumento del 4,2% rispetto a un mese fa.

"I porti e le vie navigabili di tutto il Paese hanno funzionato senza problemi da maggio, mantenendo i principali indicatori di produzione stabili e in miglioramento", ha dichiarato Liu Pengfei, portavoce del Ministero, durante una conferenza stampa.

I dati ufficiali, in particolare, hanno rivelato che il flusso giornaliero di container di Shanghai ha recuperato l'84% rispetto al livello di un anno fa e ha mantenuto una tendenza al rialzo. Nella città della Cina orientale maggiormente colpita dalla recente recrudescenza dell'epidemia, il porto ha registrato un flusso giornaliero di 107.500 Teu, registrando un aumento del 4,6% rispetto al mese precedente.

Anche nei porti del Delta del fiume Azzurro, importante polo produttivo e logistico, il flusso giornaliero complessivo di container è aumentato rispetto al mese scorso.

Le principali vie d'acqua del Paese sono rimaste trafficate.

Oltre 25 milioni di tonnellate di merci sono state trasportate attraverso il progetto della Diga delle Tre Gole sul fiume Azzurro e la chiusa di Changzhou sul fiume Xijiang, con un aumento significativo del 14,1% rispetto al mese precedente.

Nonostante l'epidemia, la Cina si è impegnata a mantenere in funzione i principali porti 24 ore su 24 e a sbloccare le vie d'acqua, nel tentativo di garantire il buon funzionamento del sistema logistico e delle catene di approvvigionamento. (XINHUA)