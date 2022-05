Auto: Saic Motor, previste forti vendite all'estero

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 MAG - Saic Motor, la principale casa automobilistica cinese, prevede di registrare forti vendite all'estero per il mese di maggio; lo ha fatto sapere ieri la stessa società con sede a Shanghai.

Quest'ultima ha dichiarato che per il mese in corso è prevista la vendita di più di 70.000 veicoli all'estero, con un incremento di oltre il 60% rispetto all'annualità precedente.

Nella serata di ieri era attraccata al molo di Shanghai Haitong una nave 'ro-ro' (roll-on/roll-off) con a bordo oltre 3.000 auto, più di 1.000 a marchio Saic Motor. La grande imbarcazione raggiungerà l'Australia dopo 12-14 giorni di viaggio in mare.

"Le auto cinesi sono ancora molto popolari all'estero.

Malgrado l'epidemia, il traffico presso il molo di Haitong, uno dei più grandi terminal cinesi per l'esportazione di autoveicoli, è aumentato del 32% su base annua da gennaio ad aprile", ha affermato Xi Jialin, direttore esecutivo del dipartimento marketing della Shanghai Haitong International Automotive Terminal Co., Ltd.

Per il 2022, Saic Motor punta a vendere 800.000 veicoli all'estero, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.

