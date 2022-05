La trasformazione di Hainan secondo tre italiani

(XINHUA) - HAIKOU, 25 MAG - Negli ultimi dieci anni la provincia insulare tropicale cinese di Hainan ha assistito al verificarsi di grandi cambiamenti, nel corso della sua trasformazione nel più grande porto di libero scambio del Paese.

Questa metamorfosi ha prodotto un forte impatto sugli abitanti dell'isola, compresi gli italiani che vi si sono stabiliti.

Stefano Fedi, fiorentino, ha aperto nel 2018 la sua società di consulenza di moda ad Haikou, capoluogo provinciale di Hainan, proprio nell'anno in cui questa è diventata una zona pilota di libero scambio e ha iniziato a esplorare la costruzione di un porto di libero scambio.

In realtà il profondo legame di Stefano con Hainan risale a molti anni prima. Nel 2006 infatti, durante un viaggio di lavoro in Cina, aveva portato la sua famiglia in vacanza nella provincia insulare: "Ci siamo trovati molto bene e abbiamo iniziato a tornarci ogni pochi anni", racconta, sottolineando che la sua famiglia conserva un ricordo molto bello dell'isola.

"Ho assistito alla trasformazione rispetto a 16 anni fa", continua l'italiano, ricordando che all'epoca gli hotel della Yalong Bay erano pochi. Ma ora il cambiamento è sorprendente, dato che nella Haitang Bay sono sorti un numero sempre maggiore di hotel, resort e strutture per le vacanze".

Secondo lui, Haikou ha fatto grandi miglioramenti negli ultimi cinque o sei anni in termini di infrastrutture, nuovi centri commerciali, intrattenimento e ristoranti: "Possiamo vedere molto chiaramente la crescita della città".

Per quanto riguarda la costruzione del porto di libero scambio, l'italiano ritiene che si tratti di una grande opportunità per le aziende estere, aggiungendo che Hong Kong è stata fondamentale per aiutare queste ultime ad avvicinarsi al mercato cinese e che oggi Hainan ha iniziato a svolgere lo stesso ruolo grazie al porto di libero scambio.

Nicola Zanella invece è di Ravenna e vive sull'isola da circa 12 anni. Surfista da quando era appena un tredicenne, pratica questo sport da più di 40 anni e oggi è un istruttore di surf.

Quando è giunto per la prima volta a Hainan nel 2010 con la World Surf League per una competizione internazionale tenutasi nella Riyue Bay di Wanning, città costiera situata sul versante orientale, si è innamorato di questa splendida isola tropicale.

"Mi piacciono molto le condizioni del surf qui ad Hainan. Il clima è caldo e le onde sono davvero buone", spiega il surfista, aggiungendo, "ho trovato buone opportunità di lavoro, quindi ho deciso di rimanere".

Negli ultimi 12 anni, Nicola ha avuto modo di assistere ai grandi cambiamenti di Hainan, in particolare allo sviluppo dell'industria del surf. "Circa 12 anni fa, c'erano pochi surfisti sull'isola, ma ora ce ne sono migliaia", racconta l'italiano, aggiungendo che si è passati da una piccola attività praticata da un gruppo molto ristretto di amici a un'attività commerciale con centinaia di scuole di surf, squadre nazionali e regionali, club di surf e competizioni.

Nicola racconta che la Riyue Bay, che un tempo era solo una piccolissima comunità di pescatori, ora è l'epicentro del surf in Cina.

Parlando della sua città natale, Nicola afferma che sebbene si tratti di una zona turistica, le infrastrutture sono le stesse da anni; ad Hainan invece, "se per qualche anno non visiti un determinato posto e poi ci torni, potresti non riuscire neanche a riconoscerlo per via dei molteplici cambiamenti".

A suo avviso, la costruzione del porto di libero scambio porterà non solo più turisti, ma anche più imprenditori desiderosi di aprire un'attività nella provincia insulare: "Di sicuro porterà benefici all'economia dell'isola di Hainan e al Paese".

Anche Daniele Vacca, proprietario e chef di un ristorante italiano situato in riva al mare nella Sanya Bay, ha realizzato il suo sogno sull'isola cinese.

L'uomo, originario della Sardegna, ha lavorato presso un hotel a cinque stelle e in molti Paesi, tra cui Gran Bretagna, Thailandia e Qatar, apprezzando la possibilità di sperimentare nuove culture, nuove lingue e nuove persone.

Quando nel 2015 è arrivato a Sanya da Doha, si è innamorato di questa città costiera tropicale e non è più andato via anche perché è qui che ha conosciuto sua moglie Tessa, cittadina cinese.

Nel 2018, Daniele e Tessa hanno deciso di aprire un ristorante dandogli il nome italiano di 'Cucina': "Avere un mio ristorante è il mio sogno da chef", afferma l'italiano, "amo Sanya ed è un posto ricco di opportunità".

Secondo lo chef, Sanya è una delle principali destinazioni turistiche della Cina e con Hainan che è anche un porto di libero scambio rappresentano maggiori opportunità per chi arriva sull'isola.

Vivendo qui da oltre sei anni, Daniele ha assistito allo sviluppo della città, con nuovi edifici e parchi che sorgono quasi ogni giorno: "L'ambiente è migliore e il governo ha investito molto non solo nelle normali infrastrutture, ma anche nei servizi per i cittadini".

Daniele e sua moglie avevano progettato di aprire un secondo ristorante italiano per servire street food italiano in un'altra baia di Sanya ma a causa della pandemia di Covid-19, il progetto è rimasto in sospeso: "Non appena vedremo un po' di opportunità e l'economia si farà più stabile, apriremo il nostro ristorante". (XINHUA)