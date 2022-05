La trasformazione di Hainan secondo tre italiani

(XINHUA) - HAIKOU, 25 MAG - Negli ultimi dieci anni la provincia insulare tropicale cinese di Hainan ha assistito al verificarsi di grandi cambiamenti, nel corso della sua trasformazione nel più grande porto di libero scambio del Paese.

Questa metamorfosi ha prodotto un forte impatto sugli abitanti dell'isola, compresi gli italiani che vi si sono stabiliti.

Stefano Fedi, fiorentino, ha aperto nel 2018 la sua società di consulenza di moda ad Haikou, capoluogo provinciale di Hainan, proprio nell'anno in cui questa è diventata una zona pilota di libero scambio e ha iniziato a esplorare la costruzione di un porto di libero scambio.

In realtà il profondo legame di Stefano con Hainan risale a molti anni prima. Nel 2006 infatti, durante un viaggio di lavoro in Cina, aveva portato la sua famiglia in vacanza nella provincia insulare: "Ci siamo trovati molto bene e abbiamo iniziato a tornarci ogni pochi anni", racconta, sottolineando che la sua famiglia conserva un ricordo molto bello dell'isola.

"Ho assistito alla trasformazione rispetto a 16 anni fa", continua l'italiano, ricordando che all'epoca gli hotel della Yalong Bay erano pochi. Ma ora il cambiamento è sorprendente, dato che nella Haitang Bay sono sorti un numero sempre maggiore di hotel, resort e strutture per le vacanze". (SEGUE)