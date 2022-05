La trasformazione di Hainan secondo tre italiani (4)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 MAG - Quando nel 2015 è arrivato a Sanya da Doha, si è innamorato di questa città costiera tropicale e non è più andato via anche perché è qui che ha conosciuto sua moglie Tessa, cittadina cinese.

Nel 2018, Daniele e Tessa hanno deciso di aprire un ristorante dandogli il nome italiano di 'Cucina': "Avere un mio ristorante è il mio sogno da chef", afferma l'italiano, "amo Sanya ed è un posto ricco di opportunità".

Secondo lo chef, Sanya è una delle principali destinazioni turistiche della Cina e con Hainan che è anche un porto di libero scambio rappresentano maggiori opportunità per chi arriva sull'isola.

Vivendo qui da oltre sei anni, Daniele ha assistito allo sviluppo della città, con nuovi edifici e parchi che sorgono quasi ogni giorno: "L'ambiente è migliore e il governo ha investito molto non solo nelle normali infrastrutture, ma anche nei servizi per i cittadini".

Daniele e sua moglie avevano progettato di aprire un secondo ristorante italiano per servire street food italiano in un'altra baia di Sanya ma a causa della pandemia di Covid-19, il progetto è rimasto in sospeso: "Non appena vedremo un po' di opportunità e l'economia si farà più stabile, apriremo il nostro ristorante". (XINHUA)