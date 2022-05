La trasformazione di Hainan secondo tre italiani (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 MAG - "Circa 12 anni fa, c'erano pochi surfisti sull'isola, ma ora ce ne sono migliaia", racconta l'italiano, aggiungendo che si è passati da una piccola attività praticata da un gruppo molto ristretto di amici a un'attività commerciale con centinaia di scuole di surf, squadre nazionali e regionali, club di surf e competizioni.

Nicola racconta che la Riyue Bay, che un tempo era solo una piccolissima comunità di pescatori, ora è l'epicentro del surf in Cina.

Parlando della sua città natale, Nicola afferma che sebbene si tratti di una zona turistica, le infrastrutture sono le stesse da anni; ad Hainan invece, "se per qualche anno non visiti un determinato posto e poi ci torni, potresti non riuscire neanche a riconoscerlo per via dei molteplici cambiamenti".

A suo avviso, la costruzione del porto di libero scambio porterà non solo più turisti, ma anche più imprenditori desiderosi di aprire un'attività nella provincia insulare: "Di sicuro porterà benefici all'economia dell'isola di Hainan e al Paese".

Anche Daniele Vacca, proprietario e chef di un ristorante italiano situato in riva al mare nella Sanya Bay, ha realizzato il suo sogno sull'isola cinese.

L'uomo, originario della Sardegna, ha lavorato presso un hotel a cinque stelle e in molti Paesi, tra cui Gran Bretagna, Thailandia e Qatar, apprezzando la possibilità di sperimentare nuove culture, nuove lingue e nuove persone. (SEGUE)