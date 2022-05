La trasformazione di Hainan secondo tre italiani (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 MAG - Secondo lui, Haikou ha fatto grandi miglioramenti negli ultimi cinque o sei anni in termini di infrastrutture, nuovi centri commerciali, intrattenimento e ristoranti: "Possiamo vedere molto chiaramente la crescita della città".

Per quanto riguarda la costruzione del porto di libero scambio, l'italiano ritiene che si tratti di una grande opportunità per le aziende estere, aggiungendo che Hong Kong è stata fondamentale per aiutare queste ultime ad avvicinarsi al mercato cinese e che oggi Hainan ha iniziato a svolgere lo stesso ruolo grazie al porto di libero scambio.

Nicola Zanella invece è di Ravenna e vive sull'isola da circa 12 anni. Surfista da quando era appena un tredicenne, pratica questo sport da più di 40 anni e oggi è un istruttore di surf.

Quando è giunto per la prima volta a Hainan nel 2010 con la World Surf League per una competizione internazionale tenutasi nella Riyue Bay di Wanning, città costiera situata sul versante orientale, si è innamorato di questa splendida isola tropicale.

"Mi piacciono molto le condizioni del surf qui ad Hainan. Il clima è caldo e le onde sono davvero buone", spiega il surfista, aggiungendo, "ho trovato buone opportunità di lavoro, quindi ho deciso di rimanere".

Negli ultimi 12 anni, Nicola ha avuto modo di assistere ai grandi cambiamenti di Hainan, in particolare allo sviluppo dell'industria del surf. (SEGUE)