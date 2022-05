IEA: Birol, Cina leader globale energie rinnovabili

(XINHUA) - DAVOS, 25 MAG - Lunedì Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (International Energy Agency), ha messo in guardia dai rischi di de-globalizzazione e dal perdurare dei prezzi elevati delle materie prime in occasione del World Economic Forum (Wef) in corso a Davos, sottolineando il ruolo della Cina come leader globale nelle energie rinnovabili.

"Stiamo assistendo all'aumento dei prezzi di petrolio, gas e carbone, di tutte e tre queste materie prime. Questo sta diventando un rischio rilevante per l'economia globale, insieme agli elevati prezzi dei prodotti alimentari", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'agenzia internazionale nel corso di un'intervista esclusiva concessa a Xinhua.

Quest'ultimo ha asserito: "Mi aspetto che, in assenza di sorprese positive, nelle prossime settimane e mesi vedremo i prezzi del petrolio ancora alti e volatili".

In seguito all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, i prezzi del petrolio sono saliti a oltre 110 dollari al barile nel contesto dei timori di uno shock economico globale.

Nel tentativo di raffreddare i prezzi globali del petrolio, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha svincolato greggio e prodotti petroliferi dalle scorte di emergenza.

Dopo l'accordo raggiunto il 1° aprile dai Paesi membri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il 7 aprile il Consiglio direttivo di quest'ultima ha confermato che il quantitativo totale impegnato fino ad oggi ammonta a 120 milioni di barili, rendendolo il più grande svincolo di scorte nella storia dell'ente.

UN PUNTO DI SVOLTA PER L'ENERGIA VERDE? Secondo il Sustainable Recovery Tracker dell'Agenzia per il mese di aprile, la spesa per l'energia pulita stanziata dai governi in risposta alla crisi di Covid-19 è aumentata del 50% negli ultimi cinque mesi e ammonta a oltre 710 miliardi di dollari in tutto il mondo.

L'importo, secondo l'ente, è superiore di oltre il 40% alla spesa green globale contenuta nei pacchetti di stimolo varati dai governi dopo la crisi finanziaria globale del 2008.

Birol ha comunque dichiarato di aspettarsi un aumento della domanda di energie rinnovabili a causa del conflitto in Ucraina: "Le energie rinnovabili sono in forte crescita. Per esempio, l'anno scorso e quest'anno abbiamo assistito a un enorme aumento in questo campo, soprattutto del solare. La Cina ha svolto un ruolo molto importante in tal senso". (SEGUE)