IEA: Birol, Cina leader globale energie rinnovabili (2)

(XINHUA) - DAVOS, 25 MAG - Il direttore esecutivo ha aggiunto: "Il 60% della crescita dell'energia solare a livello globale proviene solo dalla Cina. La Cina è stata leader nel solare, è leader nell'energia eolica, nell'energia idroelettrica e anche nelle auto elettriche. Oggi più della metà delle auto elettriche prodotte nel mondo proviene dalla Cina".

A maggio, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha previsto che le rinnovabili batteranno un altro record globale nel 2022, nonostante i venti contrari dovuti all'aumento dei costi e ai rallentamenti della catena di approvvigionamento.

L'ente per l'energia ha precisato tramite un comunicato stampa che quest'anno, la crescita delle rinnovabili è stata finora molto più rapida rispetto a quanto inizialmente previsto, grazie al forte sostegno politico in Cina, Unione Europea e America Latina, che sta più che compensando una crescita più lenta delle aspettative negli Stati Uniti.

Quando gli è stato chiesto se ritiene che l'attuale tendenza alla de-globalizzazione continui nel breve termine, Birol ha risposto: "Sono piuttosto preoccupato che l'attuale contesto geopolitico possa avere gravi conseguenze per i Paesi che lavorano insieme e potremmo assistere ai suoi effetti negativi sui legami commerciali al loro interno. Questa è la mia percezione realistica".

L'incontro annuale del World Economic Forum del 2022 è iniziato il 22 maggio a Davos, in Svizzera, all'insegna del tema "La storia a un punto di svolta: politiche governative e strategie di business", e si concluderà il 26 maggio. (XINHUA)